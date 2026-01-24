Modena-Palermo, Inzaghi: “Abbiamo fatto una gara autorevole”

Il tecnico nel post partita: "Ranocchia è un gran giocatore, dobbiamo migliorare in attacco"

Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, commenta la gara contro il Modena terminata 0-0. Il tecnico dei rosanero, ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante, ha detto la sua sul match a reti inviolate giocato allo stadio “Alberto Braglia”.

“Abbiamo fatto una partita autorevole su un campo complicato. Un grande secondo secondo tempo dove probabilmente dovevamo dare la stoccata giusta e non ci siamo riusciti. Venire a Modena, giocare così e soffrire quasi niente penso sia una grande prestazione a livello difensivo e di convinzione. Siamo sulla strada giusta, diamo seguito ai nostri risultati e dobbiamo proseguire così”.

Sul nono risultato utile consecutivo il tecnico ammette: “Adesso dobbiamo guardare poco. Abbiamo fatto otto o nove partite a inizio anno senza perdere, ne abbiamo rifatte altrettante e questo vuol dire che sono quasi 18 partite senza perdere facendo risultati positivi. Questo ci deve dare convinzione che siamo forti e la strada è quella giusta. Possiamo migliorare sicuramente ma è diventata dura per tutti giocare con noi. Subiamo pochissimo, anche oggi contro una squadra fisica facendo una gara importante”.

“Ennesimo clean shit? La difesa è forte ma perché tutti lavorano nel modo giusto. Adesso dobbiamo migliorare la nostra fase offensiva, fare più gol e dare più palle a Pohjanpalo. Ci arriveremo, abbiamo interpreti che stanno crescendo a vista d’occhio. Oggi rimarcherei la prova di Peda e Ranocchia, sono due giocatori giovani che hanno fatto una partita incredibile. Anche i nostri quindi hanno fatto tutti bene”.

“Ranocchia? Con me sfondate una porta aperta. Il suo ruolo è quello, dove giocava Pirlo e dove gioca Calhanoglu. Dobbiamo rivedere questi tipi di giocatori, non perde palla e fisicamente sta benissimo. Gli ho detto subito che avrei puntato su di lui. È un gran giocatore e lo sta facendo vedere”, ha concluso Inzaghi.