Modena-Palermo 0-1: Henderson porta subito in vantaggio i rosa – LIVE

I "Canarini" ospitano i rosanero, segui la diretta

3' DI LETTURA

Il Palermo di Eugenio Corini è di scena a Modena, allo stadio “Alberto Braglia”, con al seguito circa 3.500 tifosi rosanero. I padroni di casa cercano riscatto davanti il proprio pubblico dopo la sconfitta con il Venezia, i siciliani invece vogliono proseguire con entusiasmo puntando alla quarta vittoria consecutiva in trasferta.

La partita

Articolo in aggiornamento

60′ – Giallo per Coulibaly

58′ – Doppio cambio per mister Bianco. Entrano Falcinelli e Riccio che prendono il posto di Manconi e Tremolada

55′ – Brunori si libera dalla marcatura su un lancio in verticale e prova a incrociare il tiro sfiorando il palo

54′ – Ammonito Manconi che ferma Mateju in ripartenza

47′ – GOL DEL PALERMO! Sugli sviluppi di una azione offensiva il pallone viene spazzato dalla difesa del Modena, Henderson è ben posizionato in area avversaria e calcia al volo la sfera che tocca il palo e si insacca alle spalle di Gagno!

Ore 15.10 – Altro cambio in casa Modena prima di iniziare la ripresa. Esce Palumbo ed entra Duca. Subito dopo l’arbitro fischia il via del secondo tempo

45′ +4′ – Fischia due volte il direttore di gara. I primi 45 minuti della gara si esauriscono in un primo tempo equilibrato fin quando era mantenuta la parità numerica in campo. Il Modena però è rimasto in dieci e da lì il Palermo ha provato a forzare di più le sue giocate offensive alla ricerca del gol.

45′ +2′ – Zaro di testa vicino al gol su cross da calcio d’angolo battuto da Palumbo

45′ – Annunciati quattro minuti di recupero

44′- Lucioni ammonito

39′ – Ancora un’occasione per Insigne lasciato solo in area avversaria. Ceccaroni lo serve con un cross ma il rimbalzo non è dei migliori e il colpo di testa del calciatore napoletano finisce alto

35′ – Azione avvolgente dei rosa sviluppata sulla sinistra con il solito Lund che arriva quasi sulla linea di fondo e trova a rimorchio Insigne. Il numero 11 non centra la porta, ha un’altra occasione Coulibaly in area ma spreca anche lui

29′ – Riprende il match

27′ – Cooling break

26′ – Henderson batte il calcio di punizione tirando direttamente in porta, Gagno sorpreso manda in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio d’angolo

25′ – Il tecnico del Modena corre ai ripari e manda in campo Cotali per Bonfanti

23′ – Cartellino rosso per il Modena! Ripartenza fulminea dei rosanero, Oukhadda manda a terra Di Francesco spedito verso la porta dei “Canarini”. L’arbitro non ci pensa due volte e lo espelle

17′ – Bonfanti dalla sinistra trova in mezzo l’inserimento di Magnino che colpisce di testa, Pigliacelli si fa trovare pronto e para

10′ – Traversa di Brunori tutto solo in area di rigore avversaria, servito in maniera molto lucida da Henderson su contropiede iniziato da Insigne

9′ – Colpo di testa di Di Francesco su cross di Henderson, para facilmente Gagno

Ore 14.03 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, comincia il match allo stadio “Braglia”

Ore 14.00 – Modena e Palermo in campo per i soliti saluti di rito

Ore 13.45 – Le compagini si dirigono verso gli spogliatoi, calcio d’inizio alle 14.00

Ore 13.25 – Squadre in campo per il riscaldamento

Il tabellino

MODENA: Gagno, Ponsi, Palumbo (dal 46′ Duca), Magnino, Bonfanti (dal 25′ Cotali), Tremolada (dal 58′ Riccio), Gerli (cap.), Manconi (dal 58′ Falcinelli), Zaro, Cauz, Oukhadda. A disposizione: Seculin, Pergreffi, Duca, Guiebre, Falcinelli, Giovannini, Battistella, Vukusic, Riccio, Cotali, Mondele, Abiuso. Allenatore: Bianco.

PALERMO: Pigliacelli, Lund, Gomes, Lucioni, Brunori (cap.), Insigne, Di Francesco, Ceccaroni, Mateju, Henderson, Coulibaly. A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Mancuso, Segre, Marconi, Nedelcearu, Vasic, Soleri, Aurelio. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Aureliano (Bologna). Assistenti: Bercigli (Firenze) – Trasciatti (Foligno). Quarto Ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria). VAR: Abbattista (Molfetta). AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

MARCATORI: 47′ Henderson (P).

NOTE: Ammoniti: Lucioni, Manconi, Coulibaly. Espulsi: Oukhadda.