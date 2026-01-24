Modena-Palermo, potrebbe tornare Vasic dal 1′: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo è pronto per affrontare una trasferta delicata. Oggi pomeriggio, a partire dalle 17:15, i rosanero saranno ospiti del Modena di Andrea Sottil allo stadio “Alberto Braglia” nella partita valida per la 21ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Una sfida molto attesa dopo il risultato dell’andata (1-1) e che vedrà il club di viale del Fante cercare punti pesanti per proseguire nella corsa verso la promozione diretta.

La squadra guidata da Pippo Inzaghi arriva all’appuntamento con il morale solido, forte di otto risultati utili di fila. Dopo 20 gare i rosanero hanno raccolto 37 punti e si trovano in quarta posizione in classifica, pronti a dare continuità al proprio percorso con l’obiettivo di inserirsi stabilmente nella zona promozione. Nelle ultime cinque uscite il Palermo ha alternato vittorie (3) e pareggi (2), mostrando solidità difensiva e capacità di incidere nei momenti chiave dei match.

Il Modena, dal canto suo, occupa una posizione di classifica non molto lontana dai rosanero, con 32 punti dopo 20 giornate di campionato. I gialloblù stanno cercando di riscattare alcune prestazioni deludenti tra le mura amiche per sfruttare il fattore campo e rientrare pienamente nella lotta per la zona alta della graduatoria. Nelle ultime cinque partite il Modena ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte. Il tecnico Andrea Sottil ha sottolineato come affrontare una “corazzata” come il Palermo sia una prova stimolante.

Modena-Palermo: le probabili formazioni

Il modulo più probabile per il Modena è il 3-5-2, con Chichizola tra i pali e una difesa a tre composta da Tonoli, Adorni e Nieling. A centrocampo è attesa una linea con Zampano, Massolin, Gerli, Santoro e Zanimacchia. In attacco la coppia De Luca-Mendes proverà a creare pericoli alla retroguardia palermitana.

Il Palermo, guidato da Filippo Inzaghi, dovrebbe schierarsi con il classico 3-4-2-1. In porta è confermato Joronen; nel reparto arretrato agiranno Bereszynski, Bani e Ceccaroni. A centrocampo toccherà a Pierozzi e Augello sulle fasce, con Segre e Ranocchia in mezzo. In attacco, la coppia formata da Palumbo e Vasic (in vantaggio su Gyasi e Le Douaron) supporterà l’unica punta Pohjanpalo.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni e Nieling; Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; Mendes, De Luca.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Vasic; Pohjanpalo.