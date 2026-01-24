Modena-Palermo, Ranocchia: “Abbiamo dato tutto fino alla fine”

Il centrocampista: "Sui tifosi del Palermo? C'è poco da dire"

“È stata una partita molto intensa sicuramente”. Filippo Ranocchia, centrocampista del Palermo, commenta così la gara contro il Modena terminata a reti inviolate. “Soprattutto nel primo tempo, venivano uomo su uomo e non era facile scardinare il loro pressing. Abbiamo fatto una partita molto all’altezza e abbiamo avuto qualche occasione per sbloccarla. Abbiamo dato tutto fino alla fine”.

“Abbiamo combattuto, la partita si poteva sbloccare su una palla inattiva o un tiro da fuori – prosegue il calciatore intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero -. Peccato per le occasioni, soprattutto quella dove avevamo trovato il gol (poi annullato, ndr). Va bene così, dobbiamo continuare su questa squadra. Non siamo proprio soddisfatti al massimo per il risultato ma credo che la squadra abbia dato veramente tutto fino all’ultimo minuto”.

“Sui tifosi del Palermo? C’è poco da dire. Quando andiamo in trasferta sentiamo sempre la loro vicinanza. Già nel riscaldamento sembrava quasi di giocare in casa. Speriamo di regalargli una gioia nella prossima trasferta a Bari”, ha concluso Ranocchia.