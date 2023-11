Modica: 54enne suicida in ospedale, scatta la denuncia dei familiari

L'autopsia sarà eseguita al San Marco di Catania

RAGUSA – Un cittadino straniero di 54 anni, residente a Modica, si è tolto la vita in ospedale mentre era ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Maggiore-Baglieri. Un gesto che non trova nessuna giustificazione apparente.

I familiari dell’uomo hanno sporto denuncia per capire cosa è successo nella notte del 21 novembre in quella stanza del reparto dove il personale infermieristico e medico è intervenuto per prestare le cure all’uomo.

Il Pm della Procura di Ragusa, Martina Dall’Amico, ha disposto per domani l’autopsia, affidando l’incarico a un medico legale e a uno psichiatra nella qualità di consulenti tecnici della Procura. Nel registro degli indagati ci sono i nomi di due infermieri ed un medico.

L’autopsia sarà eseguita domani nell’obitorio dell’ospedale San Marco di Catania, dove il corpo dell’uomo è stato trasportato in quanto il paziente era positivo al Covid.