Modica, picchiato e rapinato in casa: scattano tre arresti

Scoperti dalla polizia

MODICA (RAGUSA) – Gli agenti di Ragusa e del commissariato di Modica, con il supporto della squadra mobile di La Spezia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Ragusa su richiesta della Procura, nei confronti di tre persone. Si tratta di due uomini e di una donna indagati per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e, per due di esse, anche di detenzione ai fini di

spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti, si legge in un nota, risalgono alla notte del 6 dicembre 2024, quando gli indagati, un

gambiano, una italiana e un rumeno, si sarebbero introdotti con un pretesto nell’alloggio della vittima, presso una casa vacanze a Modica, aggredendola brutalmente e rapinandola di effetti

personali di valore, tra cui orologi, abiti griffati e denaro, per un presunto debito legato allo spaccio di stupefacenti.

La vittima, un uomo di 25 anni, avrebbe acquistato dai tre delle dosi di cocaina in quanto assuntore, senza corrispondere la somma dovuta. Nel corso della perquisizione nella casa della donna, è stata trovata la somma di 4.300 euro in contanti, che è stata sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio. A seguito dell’esecuzione del provvedimento restrittivo, il gambiano e l’italiana sono stati condotti in carcere, la donna a La Spezia e l’uomo presso il carcere di Ragusa, mentre

il rumeno è stato posto agli arresti domiciliari.

