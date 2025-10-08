Modificata la manovra di novembre 2024, Roma rinuncia all’impugnativa

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare in modo totale all’impugnativa della legge della Regione Siciliana su ‘Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026’ numero 28 del 18 novembre 2024. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi diffusa al termine della riunione di governo.
“La Regione ha apportato le modifiche necessarie”
La decisione è stata adottata “in quanto la Regione ha apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere totalmente superate le censure di illegittimità rilevate”.