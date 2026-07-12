 La famiglia di Ozzy Osbourne visita il santuario Santa Rosalia a Palermo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Moglie, figlia e nipote di Ozzy Osbourne visitano il santuario Santa Rosalia

Osbourne a Palermo
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
La famiglia del celebre cantante e fondatore dei Black Sabbath in gita nel capoluogo
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – La moglie Sharon e la figlia di Ozzy Osbourne, Kelly, stamattina, nei propri canali social, hanno postato un video mentre visitano alcuni luoghi di culto a Palermo. Prima al santuario di Santa Rosalia di Monte Pellegrino e poi all’interno del Duomo di Monreale, con lo sfondo del cristo pantocratore.

Insieme a loro c’è il nipotino del celebre cantante e fondatore dei Black Sabbath, morto lo scorso 22 luglio a 76 anni, noto al grande pubblico con il soprannome di “principe delle tenebre” e considerato il pioniere dell’heavy metal.

Sharon Osbourne

Il piccolo si chiama Sidney, ha tre anni, ed è frutto dell’amore tra Kelly e Sid Wilson, dj del gruppo musicale heavy metal statunitense Slipknot. In un video postato dalla figlia del cantante si vede lei accendere un cero a Santa Rosalia, nell’atrio del santuario, con sullo sfondo le teche degli ex voto.

Poi, insieme al figlioletto, compare anche fuori dal luogo di culto con il capo coperto da un fazzoletto di seta. Sharon Osbourne, la moglie di Ozzy, invece, è in preghiera inginocchiata insieme al nipote dentro la cattedrale di Monreale con una rosa bianca in mano.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI