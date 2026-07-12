Moglie, figlia e nipote di Ozzy Osbourne visitano il santuario Santa Rosalia

La famiglia del celebre cantante e fondatore dei Black Sabbath in gita nel capoluogo

PALERMO – La moglie Sharon e la figlia di Ozzy Osbourne, Kelly, stamattina, nei propri canali social, hanno postato un video mentre visitano alcuni luoghi di culto a Palermo. Prima al santuario di Santa Rosalia di Monte Pellegrino e poi all’interno del Duomo di Monreale, con lo sfondo del cristo pantocratore.

Insieme a loro c’è il nipotino del celebre cantante e fondatore dei Black Sabbath, morto lo scorso 22 luglio a 76 anni, noto al grande pubblico con il soprannome di “principe delle tenebre” e considerato il pioniere dell’heavy metal.

Sharon Osbourne

Il piccolo si chiama Sidney, ha tre anni, ed è frutto dell’amore tra Kelly e Sid Wilson, dj del gruppo musicale heavy metal statunitense Slipknot. In un video postato dalla figlia del cantante si vede lei accendere un cero a Santa Rosalia, nell’atrio del santuario, con sullo sfondo le teche degli ex voto.

Poi, insieme al figlioletto, compare anche fuori dal luogo di culto con il capo coperto da un fazzoletto di seta. Sharon Osbourne, la moglie di Ozzy, invece, è in preghiera inginocchiata insieme al nipote dentro la cattedrale di Monreale con una rosa bianca in mano.