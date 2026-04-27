Stop del Cga sull’Italo-belga, Lagalla: “Rispettiamo la decisione”

Il commento di Cracolici: “Sono sorpreso e stupito”

PALERMO – Il Comune di Palermo prende atto della decisione del Consiglio di giustizia amministrativa sulla vicenda della concessione della spiaggia di Mondello alla società Italo-belga. Il Cga ha disposto una sospensione temporanea, rinviando ogni valutazione definitiva all’udienza del 14 maggio.

Lagalla: “Rispettiamo il Cga, legalità resta priorità”

“Prendiamo atto della decisione del Consiglio di giustizia amministrativa, che ha disposto una sospensione in via temporanea”, afferma il sindaco Roberto Lagalla, ribadendo “pieno rispetto per il ruolo e le prerogative della magistratura amministrativa”.

Allo stesso tempo, però,il primo cittadino sottolinea che “il principio di legalità resta per noi un riferimento imprescindibile”. Lagalla richiama anche le preoccupazioni espresse dalla Fondazione Giovanni Falcone, evidenziando come la gestione dei beni pubblici debba avvenire “nella massima trasparenza e nel pieno rispetto delle norme”.

Il sindaco ricorda inoltre l’impegno del Comune dopo la revoca della concessione da parte della Regione: l’amministrazione si è occupata di garantire decoro, pulizia e fruibilità della spiaggia di Mondello, servizio che sarà ulteriormente potenziato in vista della stagione estiva.

“Indipendentemente dall’evoluzione del contenzioso – aggiunge – il Comune continuerà a fare la propria parte per assicurare ordine, sicurezza e accoglienza adeguata”. Lagalla sottolinea infine la necessità di collaborazione tra istituzioni per una gestione ordinata del litorale.

Cracolici: “Pronuncia che lascia perplessi”

Duro il commento del presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici. “Sono sorpreso e stupito per la pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa che ha accolto il ricorso della società Italo-belga”, afferma.

Cracolici evidenzia come la decisione sia stata motivata con il rischio di minacciare l’ordine pubblico: “Credo che neanche lo stesso privato, che agisce a tutela del proprio interesse, abbia utilizzato questo argomento nel ricorso” ha sottolineato.