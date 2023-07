Chiama l’avvocato per il testamento e minaccia di uccidersi

L'uomo si è barricato in casa

1' DI LETTURA

PALERMO – Si è barricato in casa perché era stato sfrattato e ha minacciato il suicidio telefonando al proprio avvocato al quale voleva affidare le sue ultime volontà.

È successo a Palermo in via Mercurio, nella zona di Mondello, dove questa mattina sono intervenute 8 pattuglie di polizia per entrare, con il supporto dei vigili del fuoco, nell’appartamento di un uomo di circa 40 anni.

Sono intervenuti anche i reparti speciali dell’Uopi, unità operative di primo intervento pronte a fare irruzione in casa. Intervento che però alla fine è stato scongiurato dopo l’arrivo dei vigili del fuoco che, su richiesta dei poliziotti, hanno forzato una finestra aprendo un varco.

Il quarantenne alla fine, rendendosi forse conto della situazione, ha deciso di arrendersi e di consegnarsi spontaneamente.

I medici del 118, prima di accompagnarlo a Villa Sofia per una consulenza, hanno medicato alcune ferite che l’uomo si era procurato alle braccia probabilmente utilizzando un coltello da cucina.