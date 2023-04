Mondello, convezione tra Comune e pro loco per riqualificazione aiuola

Lo spazio pubblico si trova tra la via Mondello e la via Palinuro

È stata firmata ieri una convenzione tra il comune di Palermo e la Pro Loco di Mondello per l’affidamento di un’aiuola di circa 100 metri quadrati che si trova nella borgata marinara tra la via Mondello e la via Palinuro.

A seguire l’iter burocratico il consigliere della settima circoscrizione Ferdinando Cusimano: “Esprimo la mia soddisfazione per il risultato ottenuto – dichiara il consigliere -. Ringrazio il presidente Massimiliano Riina e la vice presidente Maria Rosa Pedone per l’amore e la dedizione che mettono nel promuovere il nostro territorio. Nei primi giorni di giugno – conclude Cusimano – ci sarà l’inaugurazione dell’aiuola, un’occasione importante per esaltare le bellezze di Mondello e della città di Palermo”.

Soddisfatto anche il presidente della Pro Loco Mondello Aps che ritiene questo un importante passo per la valorizzazione del territorio: “Abbiamo colto al volo la splendida iniziativa dell’amministrazione comunale che ha sollecitato l’iniziativa privata e associativa – spiega Massimiliano Riina – nella gestione della cura del bene comune, o come in questo caso del verde pubblico. Abbiamo scelto l’aiuola di Via Palinuro perché di nuova realizzazione e, data la nuova viabilità, ad alto passaggio di palermitani e turisti che vengono a visitare Mondello. Una valida collaborazione nel dialogo con le istituzioni per la firma della convenzione d’affidamento, l’abbiamo trovata nel consigliere di circoscrizione Ferdinando Cusimano. Ora – conclude il presidente della Pro Loco – per i lavori di abbellimento e la fornitura di piante e arredi decorativi collaboreremo con il Rotary club Mondello e i vivai Gitto Gruppo Floral garden che si occuperanno anche della manutenzione ordinaria”.