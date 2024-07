Mondello, la Rap ha bisogno di nuovi operai e il porta a porta slitta ancora

Le procedure di reclutamento potrebbero concludersi entro l’estate

PALERMO – Sarebbe dovuta partire a metà giugno, segnando una svolta alle porte dell’estate per Mondello, Partanna e una larga porzione della zona nord di Palermo. E invece la raccolta differenziata porta a porta slitterà ancora, almeno fino a quando la Rap non potrà assumere i 106 operai a tempo determinato.

Ad annunciarlo, a LiveSicilia, il presidente della Rap Giuseppe Todaro. “Abbiamo destinato un nuovo dirigente alla raccolta differenziata – ha detto il numero uno dell’azienda – e quando potremo assumere i nuovi operai partirà il porta a porta nella zona nord della città”.

Le assunzioni a tempo determinato attendono il via libera dell’Inail, poi toccherà alla formazione delle nuove leve: la speranza di Rap è di poter concludere il tutto entro l’estate.

Il sistema di raccolta porta a porta richiede infatti molte più unità e, finché non arriveranno, il nuovo step non potrà essere avviato: nei progetti del Comune riguarderà anche Sferracavallo e Tommaso Natale, per un totale di 180 mila residenti.