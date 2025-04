Mondello, la Sesta commissione incontra i commercianti

Presenti l'assessore Forzinetti e gli uffici del Suap

PALERMO – “La Sesta commissione consiliare, competente per le Attività produttive, ha promosso un incontro tra i commercianti di Mondello, l’assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti e gli uffici del Suap”. Questo quanto si legge in una nota della commissione.

“Obiettivo dell’incontro fortemente richiesto dagli esercenti è stato quello di affrontare le problematiche relative al rilascio delle concessioni per il suolo pubblico a beneficio di tutti i commercianti della piazza.

Dal confronto è emersa la volontà comune di tutte le parti di iniziare un percorso che coinvolga anche la soprintendenza per risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche emerse sul rilascio delle necessarie concessioni anche in vista dei lavori di rifacimento della piazza.

Il dialogo tra la commissione ed i commercianti proseguirà con l’Assessore Falzone e il Comandante della Polizia Municipale Colucciello in relazione alle problematiche rappresentate sulla viabilità e il controllo del territorio nel periodo estivo che andranno affrontate con successivi incontri calendarizzati.

La commissione ha espresso soddisfazione per il proficuo incontro con gli esercenti e con l’amministrazione attiva ed anche per lo spirito di unità con il quale i commercianti della piazza hanno espresso le loro esigenze rappresentando loro il massimo sostegno per le istanze avanzate”.