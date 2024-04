Mondello presa d’assalto, in spiaggia spuntano anche i motorini

Indignazione da parte dei cittadini

PALERMO – La domenica di ieri, domenica 7 aprile, è stata una giornata di temperature fuori stagione (come ormai accade da settimane) ed è coincisa con la passeggiata a Mondello da parte di molti palermitani, compresi moltissimi giovani che scorrazzano in lungo e largo per la città con i motorini elettrici che sono stati parcheggiata sulla sabbia, un po’ come da tempo, purtroppo, accade anche lungo la Costa Sud a Romagnolo.

I residenti e chi si trovava lì di passaggio ha segnalato cosa stesse accadendo alle forze dell’ordine che, però, non sono intervenute.

Le foto dei motorini parcheggiate sulla spiaggia hanno fatto il giro dei social e in molti si sono indignati per il gesto poco civile dei giovanissimi.

FOTO PUBBLICATA SU FACEBOOK DA ANTONELLA MILONE