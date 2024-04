Scacchi, la palermitana Clio Alessi ai mondiali di Durres in Albania

Rappresenterà l'Italia al primo anno della categoria Under 12

PALERMO – Clio Alessi rappresenterà l’Italia nei campionati mondiali di scacchi rapid e blitz che si svolgeranno a Durres, in Albania, dal 25 al 29 aprile. Già pluricampionessa italiana nelle categorie U8 e U10, la piccola palermitana è considerata una delle più forti scacchiste al mondo nella sua fascia d’età. La giovane talentuosa, membro per il terzo anno consecutivo della prestigiosa scuola federale di scacchi, continua a raccogliere riconoscimenti e a fare la storia nel mondo degli scacchi.

A soli 8 anni, Clio è stata insignita del prestigioso premio Telamone, entrando così nell’albo d’oro degli Illustri Siciliani nel mondo, e riconosciuta tra i migliori atleti siciliani dal CONI. Questi onori non solo celebrano le sue eccezionali capacità scacchistiche, ma anche il suo impatto come ambasciatrice dello sport e della cultura siciliana a livello internazionale.

Il mondiale di scacchi a Durres

Quest’anno, Clio Alessi partecipa per la prima volta ai campionati mondiali di scacchi nella categoria U12, sfidando alcune delle campionesse più promettenti a livello globale. Interrogata su come si sentisse a competere nel primo anno della categoria Under 12 contro avversarie più grandi, Clio ha risposto: “Mi sento bene, sono contenta di essere qui. Sono felice perché è un’opportunità di crescita che mi porterò come esperienza.”

La giovanissima Clio Alessi

Clio Alessi ha appena acquisito il suo quarto oro ai campionati regionali giovanili di scacchi ed è costantemente in viaggio, sia in Italia che all’estero, per partecipare a competizioni scacchistiche, dimostrando la sua dedizione e passione per gli scacchi. Il torneo di Durres vedrà oltre 360 scacchisti delle categorie giovanili U8, U10 e U12 da più di 43 paesi. Le partite rapid si svolgeranno con una cadenza di 12 minuti più 5 secondi di incremento per mossa, mentre le partite blitz avranno una cadenza di 5 minuti più 3 secondi di incremento.

Scelta dalla Federazione Scacchistica Italiana insieme al connazionale Lorenzo Tellarini, Clio rappresenterà l’Italia come portabandiera nella categoria U12F. L’orgoglio della Sicilia e di tutta la nazione si riverbera mentre Clio si appresta a dimostrare il suo valore sul palcoscenico mondiale.

Mentre si avvicina il grande evento, la comunità italiana sostiene con fervore la giovane campionessa, augurando a Clio di continuare a eccellere e ispirare, dimostrando che l’età non è un limite alla grandezza negli scacchi.