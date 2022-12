La campionessa di scacchi Clio Alessi premiata con il premio Telamone 2022

È la prima bambina a essere premiata. Ecco gli altri riconoscimenti

Clio Alessi, campionessa italiana di scacchi nella categoria under 10 e under 8, è stata premiata con il Premio Telamone 2022 ieri ad Agrigento.

La giovanissima campionessa è stata tra coloro che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento che gratifica i siciliani che si sono distinti nel panorama nazionale e internazionale per gli alti meriti culturali e professionali nella cornice del Museo Archeologico Regionale di Agrigento.

La Rassegna Internazionale “Premio Telamone”, istituita più di quarant’anni fa dal Centro Programmazione Azione Sociale di Agrigento-Ce.p.a.s.A., nel lontano 1977, è uno dei principali riconoscimenti internazionali assegnati annualmente ai Siciliani impegnati meritoriamente nell’imprenditoria, nella ricerca, nel sociale, nella politica, nella cultura, nell’arte, che con la propria azione contribuiscono a dare una visione positiva e talentuosa della terra di Sicilia.

Clio Alessi, prima bambina a essere premiata con la menzione ha ricevuto il premio con la seguente motivazione: “Per il prodigioso talento nel gioco degli scacchi e la sorprendente passione che l’ha portata a laurearsi campionessa nazionale, dimostrando raffinata astuzia e originale stile nonostante la giovane età”.

L’appuntamento, giunto al suo quarantacinquesimo compleanno, è stato ricco di professionalità made in Sicily. Oltre a Clio Alessi sono stati premiati: Giuseppe Amato, ‘Miglior Pasticcere da Ristorazione Al Mondo’ per l’anno 2021, Agata Bazzi, Scrittrice e autrice dei romanzi ‘Luce è là e ‘Ci protegge la luna’, editi da Mondadori, Guido Carlino, Presidente della Corte dei Conti, Maricetta Lombardo, tecnica del suono, Diego Romeo, direttore Grandangolo, scrittore, regista e critico letterario, Giulio Rosk Gebbia, street artist, Marco Savatteri, compositore, autore e regista teatrale Samuela Scelfo, imprenditrice, Amministratrice delegata di Sais Trasporti Spa, Pasquale Seddio, docente universitario e Presidente Opera Cardinal Ferrari di Milano, Paolo Scollo, medico specialista in Ginecologia e Ostetricia, Pierfrancesco Veroux, medico specialista in Chirurgia Vascolare e Trapianti (Coordinatore dell’equipe e responsabili del protocollo che ha curato i primi trapianti di utero in Italia), Salvatore Valenti, scienziato e innovatore e

Marcello Viola, magistrato e Procuratore di Milano.