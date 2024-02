Monopattini a Catania: dalle proroghe al bando per i prossimi anni

Migliorano "la qualità della vita dei cittadini"

CATANIA – In principio fu una fase di sperimentazione, che doveva durare un anno. Poi le proroghe, una dopo l’altra, l’ultima fino al 31 dicembre 2023. E adesso la decisione: per i monopattini elettrici a Catania si farà una gara d’appalto quadriennale. Che il servizio abbia funzionato e sia stato apprezzato dai cittadini è sotto gli occhi di tutti, ma ora lo ammette anche l’amministrazione comunale del capoluogo etneo.

L'”iniziativa – si legge nella delibera di giunta che dà il via libera al bando pubblico – ha riscosso particolare successo e gradimento fra la cittadinanza”. Era gennaio 2021 quando la giunta comunale stabiliva di attivare “in via sperimentale“, e per un anno, il noleggio dei monopattini elettrici. Era, del resto, un tentativo nuovo, da affiancare a bike e car sharing elettrici attivati in collaborazione con l’Amts, l’Azienda metropolitana trasporti e sosta del capoluogo etneo.

La sperimentazione

Il 25 agosto 2021, dopo l’espletamento della gara, era stato attivato il servizio fino al 31 dicembre 2022. A Palazzo degli elefanti erano state presentate 13 offerte: una era stata esclusa per mancanza dei requisiti minimi di partecipazione, le altre 12 buste erano state ritenute valide. A vincere erano state tre società: Helbiz, Lime e Emtransit, quest’ultima proprietaria dei monopattini col marchio Dott. Dopo il primo anno, l’affidamento del servizio nel territorio municipale etneo era stato rinnovato per un anno ulteriore, fino al 31 dicembre 2023.

“Tale modalità di mobilità è funzionale al decongestionamento del traffico cittadino e a migliorare la qualità della vita dei cittadini anche a seguito della riduzione dell’inquinamento atmosferico“, sottolinea oggi Palazzo degli elefanti, spiegando le ragioni per le quali è necessario che i monopattini elettrici non siano più una sperimentazione.

Concessione quadriennale

La formula sarà quella della concessione, per la quale le aziende che aspirano a eseguire il servizio a Catania dovranno pagare un canone. L’importo di questo canone, però, non è ancora stato definito. Lo sarà quando sarà pubblicato il bando di gara: il servizio sarà affidato per quattro anni a un numero non superiore a tre aziende. Le quali potranno mettere in campo fino a mille monopattini elettrici sul territorio comunale. Lo stesso limite massimo che era previsto dalla sperimentazione (il minimo era di 300 unità).