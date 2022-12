Monopattini in affitto, prorogata per tre mesi la convenzione

Il 31 dicembre sarebbe scaduta e molti cittadini non avrebbero più potuto usufruire del servizio

PALERMO – In questi ultimi giorni del 2022 molti cittadini palermitani, oltre a pensare a come trascorrere queste giornate di festa, erano un po’ preoccupati perché pensavo di non poter più usufruire di un servizio, ormai, diventato essenziale. Cioè quello dell’affitto dei monopattini messi a disposizione dalle società di sharing, perché la convenzione con l’amministrazione scadrà il 31 dicembre. L’amministrazione locale, però, ha deciso di prorogare per tre mesi la convenzione, questo in attesa che venga pubblicata una nuova la gara.

La “mania” per i monopattini è scoppiata con l’avvento del covid, ma non solo perché adesso sono in circolazione anche le bici con pedalata assistita. In molte città i mezzi elettrici a due ruote si sono moltiplicati come i funghi, molti dei quali gestiti appunto dalle società di sharing, così come accade anche a Palermo.

Queste società, naturalmente, hanno una convenzione stipulata con l’amministrazione comunale. Convenzione che, come detto in precedenza, è in scadenza il 31 dicembre, quindi tra qualche giorno. Questa scadenza non permetterebbe più, dunque a molti cittadini, di usufruire da un giorno all’altro un servizio ormai diventato essenziale perché permette di spostarsi da un capo all’altro della città senza utilizzare il proprio mezzo privato, con un autobus ecc….

L’amministrazione del comune di Palermo, non avendo ancora pubblicato la nuova gara per questo servizio e per non mettere in difficoltà i fruitori, ha deciso, come si legge nella determinazione dirigenziale n.12887 del 21 dicembre 2022, di prorogare per tre mesi il servizio di affitto di monopattini e biciclette, questo con le società: Bird Rides Italy srl, Bit Mobility S.r.l., Em Transit srl, (dott.), Helbiz Italia srl, Lime Technology srl, Vento Mobility srl, Voi Technology Italia s.r.l. e Link Your City Italia s.r.l..

Questa proroga, comunque, potrebbe terminare prima dei tre mesi se nel frattempo, come si legge nella determina, sarà espletata la procedura per la nuova manifestazione d’interesse.