Monreale, “Conoscere per prevenire”: sindrome dei tumori al seno

Organizzato dall’associazione "Donnattiva"

MONREALE (PALERMO) – Un evento di informazione e sensibilizzazione organizzato dall’associazione “Donnattiva” aperto al pubblico e rivolto anche ai medici di medicina generale

In occasione della Giornata internazionale contro il tumore al seno, l’associazione Donnattiva, con il patrocinio del comune di Monreale e il sostegno di Donne Impresa Palermo, ha organizzato per il 19 ottobre alle ore 10 nella sala conferenza della biblioteca Santa Caterina “Conoscere per prevenire”. Un’iniziativa di sensibilizzazione e informazione dell’opinione pubblica, aperta al pubblico e rivolta anche ai medici di medicina generale.

Un appuntamento per diffondere e radicare la consapevolezza dell’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno e per fornire informazioni sui sindromi dei tumori eredo-familiare.

L’incontro

All’incontro parleranno di “Prevenzione del carcinoma mammario, cosa sono le Breast Unit e di epidemiologia di tumore alla mammella e sindromi dei tumori eredo-familiare” la professoressa Maria Rosaria Valerio, oncologa, Gabriella Militello, senologa chirurga e la dottoressa Martina Greco specializzanda e dottoranda in Oncologia Medica Policlinico del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo che lavorano in un’ottica multidisciplinare nell’ambito della Breast Unit “Paolo Giaccone”.

Diagnosi

Al momento della diagnosi, la parola cancro innesca inevitabilmente incredulità iniziale mista ad ansia, preoccupazione e paure di vario genere un caleidoscopio di emozioni, per questo può essere utile un supporto psicologico per le donne in cura. All’incontro tratterà degli “Aspetti psicologici e simbolici” la psicologa e psicoterapeuta Antonella Puglia del consultorio Asp di Palermo.

Gli interventi

A portare il punto di vista delle persone portatrici varianti BRCA sarà Ornella Campanella, presidente dell’associazione aBRCAdabra, la prima nata in Italia per le persone portatrici di mutazione patogenetica Brca. Mentre delle iniziative e attività a sostegno delle donne ci penserà la dottoressa Clotilde Guarnaccia, presidente dell’associazione Insieme Per… ONLUS. L’evento è moderato dalla giornalista Caterina Ganci.

Per la cura del tumore al seno arrivare in tempo è fondamentale e la prevenzione è un’arma efficace. La diagnosi precoce è determinante per la buona riuscita delle terapie e la sopravvivenza.

All’evento ha aderito anche la Proloco di Monreale.