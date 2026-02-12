 Monreale, aveva un fucile e munizioni in casa: arrestato un 19enne
Monreale, fucile e munizioni in casa: arrestato un 19enne

L'operazione dei carabinieri
PROVINCIA DI PALERMO
PALERMO – Arrestato a Monreale un diciannovenne che aveva in casa un fucile calibro 22 con canna e calcio modificati, 9 proiettili calibro 22 e un proiettile calibro 9 corto. Il materiale è stato sequestrato dai carabinieri di Monreale, intervenuti con i colleghi del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e il cane pastore tedesco Dru.

L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Palermo. Sono in corso indagini sull’arma per accertare se è stata usata per compiere delitti. 

