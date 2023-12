Tanta paura ma nessun ferito

MONREALE (PALERMO) – Il manto stradale cede e un’auto finisce nella voragine. E’ accaduto a Monreale, in via Fontana del Lupo. A bordo c’erano un ragazzo e la madre, che hanno vissuto momenti di panico ma per fortuna senza altre conseguenze.

È stato necessario l’intervento di una ditta di soccorso stradale per recuperare la vettura. Sono intervenuti i carabinieri.