Paura a Monreale: perde il controllo sulla Provinciale, l’auto si ribalta

L'incidente sulla Sp 57 all'altezza della cava Serafinello

PALERMO – Momenti di paura sulla strada provinciale 57 a Monreale, nel Palermitano. Un automobilista ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon grigia, che si è poi ribaltata, rimanendo al centro della carreggiata. L’incidente si è verificato ieri sera, 5 maggio, all’altezza della cava Serafinello, dove il tratto di strada è rimasto chiuso per permettere l’arrivo dei soccorsi.

L’allarme e i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Nonostante la violenza dell’impatto, la persona che si trovava alla guida non ha riportato ferite. Sul luogo dell’incidente gli agenti della polizia municipale e i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Il grave incidente a Palermo

L’ultimo grave incidente a Palermo, e precisamente in via Pollaci. Pochi giorni fa un uomo di 73 anni ha perso la vita dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico. A perdere la vita, Antonino Mario D’Anci, che viaggiava su una bici elettrica.

La ricostruzione

In base a quanto è stato ricostruito dall’Infortunistica della polizia municipale, che sul luogo dell’incidente ha effettuato i rilievi, l’uomo stava percorrendo la via Pollaci, per immettersi in viale Regione Siciliana tramite la corsia in cui si trovano i binari del tram. Una delle ruote si sarebbe incastrata sulle rotaie, provocando la caduta che si è rivelata fatale.