Cade con la bici elettrica sulla corsia del tram: morto un uomo

La tragedia in via Pollaci. L'uomo è deceduto al Civico

PALERMO – Ha perso il controllo della sua bici elettrica e dopo la caduta è stato ricoverato in condizioni gravissime in ospedale, dove è deceduto.

Il tragico incidente si è verificato in via Pollaci il 30 aprile, ma le condizioni di un uomo sono precipitate: dopo due giorni si sono spente le speranze.

La ricostruzione della dinamica

A perdere la vita, Antonino Mario D’Anci, 73enne palermitano che era stato ricoverato al Civico. Abitava nella zona di Villa Tasca. In base a quanto è stato ricostruito dall’Infortunistica della polizia municipale, che sul luogo dell’incidente ha effettuato i rilievi, l’uomo stava percorrendo la via Pollaci, per immettersi in viale Regione Siciliana tramite la corsia in cui si trovano i binari del tram.

L’uomo ha perso l’equilibrio

Un tratto della carreggiata “promiscuo” e non delimitato da barriere, attraversato anche da auto e motocicli che si dirigono verso la circonvallazione. Il 73enne è improvvisamente uscito di strada, è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente per terra. Una ruota sarebbe infatti finita sulle rotaie, facendo perdere l’equilibrio al ciclista.

L’allarme e i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiesto l’intervento del 118. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato D’Anci al Civico, dove era stato ricoverato con prognosi riservata. Il decesso è avvenuto stamattina, 2 maggio.

L’incidente in via Celona

Il 22 aprile un altro ciclista è rimasto gravemente ferito in un incidente in via Celona. In questo caso, M.M, bengalese di 38 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro la parete di un palazzo. L’impatto si è rivelato violentissimo. A soccorrerlo è stata una donna che ha eseguito le manovre di primo soccorso e ha raccontato la sua testimonianza a Livesicilia.