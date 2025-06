Scontro frontale tra un’auto e una moto a Monreale: un ragazzo ferito

L'incidente sulla circonvallazione

PALERMO – Paura sulla circonvallazione di Monreale per un incidente in cui sono rimasti coinvolti due mezzi. È successo stanotte, un automobilista che viaggiava in direzione Palermo e un motociclista che stava percorrendo il tratto verso la cittadina normanna, si sono scontrati frontalmente.

I soccorsi

L’impatto si è rivelato molto violento: ad avere la peggio, il ragazzo che si trovava sulla moto. È stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato all’ospedale Ingrassia, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Solo lievi contusioni per il conducente della macchina, il mezzo ha riportato gravi danni sulla parte anteriore. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno momentanemanete chiuso il tratto di strada alla circolazione per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.

Grave incidente in centro a Palermo

Tra gli incidenti più gravi degli ultimi giorni nel capoluogo siciliano, quello in cui è rimasta ferita una turista francese. Stava percorrendo la via Piersanti Mattarella con un monopattino quando è finita contro un albero che costeggia la pista ciclabile.

Anche in questo caso l’impatto è stato violentissimo: la ragazza, che ha 22 anni, è rimasta ferita e per lei è stato necessario il trasporto in ospedale con codice rosso. È stata ricoverata al Trauma center di Villa Sofia ed è in prognosi riservata.