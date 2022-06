Monreale, “metadone al posto del tè”: bimbo ricoverato

Aperta un'inchiesta. Alcuni ragazzini lo avrebbero fatto bere da una bottiglietta

PALERMO – Un bambino è ricoverato in ospedale per overdose da metadone. Ha quasi 10 anni ed è giunto ieri mattina intorno alla 6 al Pronto soccorso dell’Ospedale dei Bambini, trasportato in ambulanza.

A chiamare i soccorsi del 118 sono stati i genitori che vivono in una frazione di Monreale. Il bimbo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva. La Procura ha aperto un’inchiesta. Bisogna capire dove il bimbo ha trovato il metadone e come lo abbia ingerito.

I carabinieri del gruppo di Monreale, chiamati dai medici, hanno raccolto alcune testimonianze. Il piccolo avrebbe bevuto il metadone che gli sarebbe stato offerto come tè da alcuni ragazzini. Una ipotesi tutta da verificare. Il metadone è una sostanza usata sia nelle cure palliative sia nei percorsi di disintossicazione dalla droga.

Il bimbo si è sentito male a casa. Poco prima di essere colpito dalle convulsioni ha raccontato la storia della bibita contenuta in una bottigliera offertagli da alcuni coetanei. Poi la corsa in ospedale.