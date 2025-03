Monreale, serata danzante abusiva: sequestrata parte di un locale

L'operazione dei poliziotti del commissariato Porta Nuova

MONREALE – La polizia ha sequestrato a Monreale (Palermo) una parte di un locale dove era in corso di svolgimento una serata danzante non autorizzata. I titolari sono stati denunciati per apertura abusiva di locali di pubblico spettacolo e di trattenimento.

Gli agenti del Commissariato di Porta Nuova sono entrati fingendosi clienti ed hanno trovato dentro 200 persone in un locale che non aveva la licenza del questore. Gli agenti hanno anche sequestrato la strumentazione musicale e la pista da ballo. Il sequestro è stato convalidato dal Gip.