Due vetture sono andate distrutte, la terza solo danneggiata

MONREALE (PALERMO) – Tre auto sono andate in fiamme la scorsa notte a Monreale, in provincia di Palermo. Due vetture, una Fiat Punto e una Ford Focus, sono state distrutte dal rogo, la terza è stata danneggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Indagano i carabinieri. (ANSA).