Non sarebbe la prima volta che si verifica una violenza tra le mura di casa

MONSELICE (PADOVA) – Una lite in famiglia, a Monselice, in provincia di Padova, è sfociata in una violenta aggressione nei confronti della moglie.

Protagonisti sono un cittadino di 41 anni, di origine marocchine, che si è scagliato contro la moglie 37enne.

Secondo quanto racconta chi conosce la coppia, non sarebbe stata la prima volta, ma in passato la donna non lo aveva mai denunciato. Questa volta ha trovato il coraggio di fuggire da casa per recarsi dai carabinieri.

La 37enne ha raccontato una storia di maltrattamenti e sopraffazioni, perduranti nel tempo. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica, portato nella casa Circondariale di Padova.

