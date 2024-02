L’endorsement di Renna a Trantino: “Sintonia su Sant’Agata”

Le parole dell'arcivescovo durante l'omelia dell'Ottava

CATANIA – Sintonia e condivisione con il sindaco Enrico Trantino: è quanto ha espresso l’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, nella sua omelia pronunciata durante la messa per l’Ottava di Sant’Agata. Nel suo discorso Renna ha anche ringraziato le forze dell’ordine.

Il discorso di monsignor Renna su Trantino

“Cosa avremmo potuto fare – ha detto Renna – senza la passione per questa festa del nostro sindaco, verso il quale sento la sintonia di una condivisione di uno stile della festa? Il suo gesto di non salire sulla carrozza è un segno che dobbiamo lasciare i segni del potere, come direbbe Don Tonino Bello, per assumere il potere dei segni, che è quello della testimonianza”.

Nel corso dell’omelia monsignor Luigi Renna ha anche citato “lo sguardo attento e il grande lavoro del prefetto, del questore, di tutte le forze dell’ordine che ringrazio”.