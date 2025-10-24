Montelepre, spacciano droga davanti ai figli minorenni: arrestati

Per loro anche la segnalazione ai servizi sociali

PARTINICO (PALERMO) – I carabinieri di Partinico con i militari del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato marito e moglie di 40 e 37 anni che spacciavano droga in presenza dei figli minorenni.

I due genitori sono stati sorpresi in casa in piazza Duomo a Montelepre, in provincia di Palermo, mentre passavano la droga utilizzando un paniere con il quale facevano scendere le dosi richieste. I clienti, in strada, prelevavano gli stupefacenti inserendo all’interno del cestino il denaro. I due sono stati segnalati ai servizi sociali.

Il marito è stato portato nel carcere Pagliarelli, mentre la donna si trova ai domiciliari.