 Montelepre, spacciano droga davanti ai figli minorenni: arrestati
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Montelepre, spacciano droga davanti ai figli minorenni: arrestati

Per loro anche la segnalazione ai servizi sociali
NEL PALERMITANO
di
1 min di lettura

PARTINICO (PALERMO) – I carabinieri di Partinico con i militari del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato marito e moglie di 40 e 37 anni che spacciavano droga in presenza dei figli minorenni.

I due genitori sono stati sorpresi in casa in piazza Duomo a Montelepre, in provincia di Palermo, mentre passavano la droga utilizzando un paniere con il quale facevano scendere le dosi richieste. I clienti, in strada, prelevavano gli stupefacenti inserendo all’interno del cestino il denaro. I due sono stati segnalati ai servizi sociali.

Il marito è stato portato nel carcere Pagliarelli, mentre la donna si trova ai domiciliari.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI