Morde la batteria del cellulare e gli esplode in faccia – VIDEO

Morde la batteria del proprio cellulare e resta ustionato. Una scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un negozio di elettronica, in India, mostra un uomo rimasto ferito dopo che una batteria al litio è esplosa all’interno della sua bocca. Le immagini sono diventate virali in pochissimo tempo.

La pressione esercitata dai denti dell’uomo ha probabilmente causato la perforazione dell’involucro della batteria. Questo ha innescato una reazione chimica immediata, nota come thermal runaway (fuga termica), provocando una violenta esplosione.

Alcuni testimoni e il personale del negozio sono intervenuti immediatamente per soccorrere l’uomo mentre il piccolo dispositivo prendeva fuoco. Poco dopo è stato trasportato in ospedale per ricevere cure a causa delle ustioni riportate.

Shocking incident inside a mobile shop when a boy began chewing on a Lithium Phone Battery. Within seconds, the battery exploded, leaving him seriously injured. The injured boy was rushed for medical treatment pic.twitter.com/03MeyXz28p — Rosy (@rose_k01) February 5, 2026

Le precauzioni da adottare per evitare simili incidenti

Gli esperti sottolineano che, sebbene le batterie agli ioni di litio siano standard nella maggior parte dei dispositivi elettronici moderni, sono estremamente instabili se vengono schiacciate, perforate o manomesse.

Per evitare incidenti simili, occorre adottare le seguenti precauzioni:

• Non mordere, piegare, perforare o manomettere mai una batteria.

• Conservare le batterie di scorta in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

• Interrompere immediatamente l’uso se una batteria appare gonfia, perde liquidi o è danneggiata.

• Smaltire le batterie usate in modo responsabile presso centri di raccolta o riciclaggio autorizzati.

