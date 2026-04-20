A stroncare la stimata professionista è stata un'inesorabile malattia

Un gravissimo lutto ha colpito l’avvocatura marsalese. È morta a 51 anni Marianna Licari. Ad annunciare la sua scomparsa nelle scorse ore è stato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala di cui la compianta avvocata era tesoriera.

“Marianna ci ha lasciati dopo aver affrontato con estrema dignità e coraggio una breve ma ineluttabile malattia – si legge in una nota – La sua scomparsa lascia un vuoto profondo e silenzioso tra i corridoi del tribunale e nelle aule che per anni l’hanno vista protagonista di una professione vissuta come una missione. Marianna non era solo un’avvocata di rara competenza e rigore; era una donna che sapeva coniugare la fermezza del ruolo istituzionale con una gentilezza d’animo fuori dal comune”.

I funerali di Marianna Licari morta a 51 anni

“Sin dal suo ingresso nel Consiglio dell’Ordine – recita il comunicato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala – ha messo la sua intelligenza e il suo tempo al servizio della classe forense, ricoprendo la carica di tesoriere con un senso di responsabilità e una trasparenza esemplari. Il suo impegno costante, anche nei momenti più difficili della malattia, rimane per tutti noi una lezione di vita e di attaccamento ai valori dell’avvocatura”. Marianna Licari lascia il marito Antonio e il figlio Marco. I funerali saranno celebrati lunedì 20 aprile, alle 17, nella Chiesa Madre di Marsala.

Il cordoglio di Carolina Varchi

A ricordarla sui social è anche la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi: “La politica forense è stata per un periodo della mia vita un impegno quasi totalizzante. Al tempo stesso, però, mi ha regalato tanti momenti spensierati con persone straordinarie. Certamente Marianna Licari è tra queste. Non dimenticherò mai il suo garbo, la competenza, la preparazione, il grande amore per la professione e l’affetto con cui ogni volta gioivamo nel ritrovarci a distanza di anni, nei rispettivi ruoli istituzionali parlamentare e forense. Alla sua famiglia e ai colleghi del Foro di Marsala il mio abbraccio in questo momento così tragicamente doloroso. A Dio, amica mia”.

“La sua vita ha lasciato un segno in chi l’ha conosciuta”

Da Facebook arrivano anche le parole della consigliera comunale Elia Martinico, cugina della compianta avvocata: “Non è facile trovare le parole giuste quando il dolore è così grande. Per me non era solo una cugina, ma un punto di riferimento, una presenza discreta ma sempre forte, capace di trasmettere serenità anche nei momenti più difficili. Un esempio la sua determinazione e il suo modo gentile di prendersi cura degli altri. Ha affrontato la malattia con un coraggio che resterà un fermo esempio. Oggi le rendo omaggio, perché la sua vita, stroncata troppo giovane, ha lasciato un segno in chi l’ha conosciuta. E non era difficile volerle bene. Ciao Marianna, ti si spalanchino le porte del Paradiso”.

La nota dell’Ordine degli Avvocati di Palermo

Anche Il presidente e i consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Palermo si sono uniti al cordoglio per la prematura scomparsa di Marianna Licari “ricondendone la competenza professionale, l’incessante servizio in favore della Avvocatura, l’altissimo senso deontologico”. “Di Marianna, consigliere tesoriere dell’Ordine di Marsala e delegata all’Unione – si legge in una nota dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia – ricordiamo la dolce affettuosità verso tutti e la laboriosa attività all’interno degli organismi di rappresentanza istituzionale ed associativa dell’avvocatura”.

Morto anche l’avvocato Filippo Di Pasquale

L’ A.GIU.S Associazione Giuristi Siciliani sottolinea come siano giorni davvero tristi per l’avvocatura dell’isola. Nelle scorse ore, infatti, oltre a Marianna Licari, a Palermo è mancato anche l’avvocato Filippo Di Pasquale: “Due figure diverse per storia e percorso, ma entrambe accomunate dall’impegno nella professione e dal contributo offerto alla comunità forense (…) Il loro ricordo resterà vivo nell’esempio e nei valori che hanno saputo trasmettere”.