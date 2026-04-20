 Palermo, addio all'avvocato Filippo Di Pasquale
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Lutto a Palermo: addio all’avvocato Filippo Di Pasquale

Filippo di Pasquale
Il ricordo di tanti
I FUNERALI
di
1 min di lettura

Lutto a Palermo, nel mondo dell’avvocatura. Si è spento l’avvocato Filippo Di Pasquale, notissimo professionista di lungo corso, molto apprezzato anche per le sue doti umane di equilibrio e generosità.

Tanti dei suoi allievi, oggi avvocati affermati, gli hanno detto addio, stamattina, nella parrocchia di Maria Santissima Ausiliatrice, in via Sampolo. Le parole dei figli hanno tratteggiato il profilo di un uomo che viveva con impegno e gioia la sua famiglia e il suo lavoro.

Il figlio Davide, anche lui avvocato, ha ricordato un papà che si faceva in quattro per non trascurare i suoi cari, nonostante l’assiduità degli appuntamenti in agenda.

In chiesa presente, con gli altri, l’avvocato Antonino Cassaniti che con l’avvocato Filippo ha condiviso una vita all’insegna della professione. Un lungo applauso di riconoscenza ha punteggiato la fine della celebrazione.

L’avvocato Filippo Di Pasquale, in una foto di qualche anno fa
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