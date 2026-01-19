Morta Fatima Sanfilippo, ex editrice di Radio Time: aveva 58 anni

Il decesso dopo una lunga malattia. Lascia marito e figlia.

Un grave lutto ha colpito il mondo della radio. Domenica 18 gennaio Fatima Sanfilippo, avvocato ed ex editrice di Radio Time, si è spenta a Palermo dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Aveva 58 anni.

Nell’ottobre del 2020 il fratello Lello, storico dj e fondatore dell’altrettanto storica emittente radiofonica siciliana, era scomparso prematuramente a seguito di un malore.

Fatima Sanfilippo aveva preso le redini di Radio Time insieme alla cognata Fabiola Donati. Nel 2025 l’emittente radiofonica, che da quasi 40 anni è punto di riferimento per gli ascoltatori palermitani e siciliani, è stata acquisita dall’imprenditore catanese Giuseppe Russo.

L’annuncio della scomparsa dell’ex editrice

La notizia del decesso di Fatima Sanfilippo arriva dal profilo Facebook di Radio Time: “In questa domenica di gennaio lo staff si sveglia con una notizia che fa rumore nel silenzio. Oggi ci ha lasciati Fatima, già editrice di Radio Time, sorella del nostro Lello Sanfilippo. Una donna forte, discreta, presente”.

“Una donna che, pur attraversando sofferenze profonde, non ha mai smesso di portare avanti il sogno di suo fratello, custodendolo con dedizione, rispetto e senso di responsabilità – recita il post – Lo ha fatto con un’eleganza silenziosa, lavorando senza clamore, mettendo sempre al centro le persone, le voci, le storie”.

“Per molti di noi è stata anche una mamma: attenta, paziente, capace di ascoltare in silenzio le esigenze di tutti – si legge ancora – Oggi, nel dolore, vogliamo dire grazie. Grazie per aver creduto in questo sogno, per averlo difeso, per averlo fatto continuare a vivere. Quel sogno che oggi cammina ancora attraverso le nostre voci, le nostre gesta, il nostro lavoro quotidiano”.

Fatima Sanfilippo lascia il marito Roberto e la figlia Olga. I funerali si svolgeranno martedì 20 gennaio, alle ore 10.30, presso la chiesa della Consolazione di via dei Cantieri a Palermo.

Palermo, il cordoglio per la morte di Fatima Sanfilippo

“Te ne vai in silenzio, da Signora senza far rumore. Con la classe che ti ha sempre distinta”, “Un dispiacere e un dolore immenso. Sei stata una guerriera dolce garbata sensibile gentile affettuosa”, recitano alcuni commenti lasciati sulla pagina Facebook di Radio Time.

Ed ancora: “Fatima era una donna di pasta buona, una persona perbene nel senso più profondo del termine. Generosa, discreta, mai sopra le righe. Dopo la perdita di Lello – carissimo amico e uomo che ha fatto la storia della radio a Palermo – ha continuato a custodirne il sogno con rispetto, dignità e amore, senza mai cercare visibilità. Ritroverai tuo fratello, che hai amato profondamente”,