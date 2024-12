Morta folgorata, domani autopsia al Policlinico di Palermo

Mimma ha lasciato tre figli

PALERMO – Sarà eseguita domani, sabato 14 dicembre, all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo l’autopsia sul corpo di Mimma Faia la donna di 38 anni morta in ospedale dopo che era rimasta folgorata in una trattoria in corso del Mille a Palermo.

A disporlo è stata la procura. Le indagini svolte fino ad oggi avrebbero accertato che nel locale non sarebbero state rispettate le norme di sicurezza previste come ad esempio la presenza di un salva vita nell’impianto elettrico.

La donna ha lasciato tre figli di 21, 19 e 14 anni.