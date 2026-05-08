La donna lascia il marito e due bambini

Un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Silvia Cesca, morta a soli 42 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente Civitanova Marche e Porto Potenza, dove la donna era conosciuta e amata per il suo carattere solare e la sua grande generosità. Silvia Cesca viveva da anni a Porto Potenza, anche se era originaria di Civitanova. Si è spenta nella casa in cui abitava insieme al marito Stefano e ai loro due figli, Andrea e Vittoria.

La lunga lotta contro la malattia

La 42enne combatteva da tempo contro un tumore. Dopo una prima fase in cui la malattia sembrava superata, negli ultimi mesi il male era tornato. Questa volta però non le ha lasciato scampo. Fino all’ultimo Silvia Cesca ha cercato di restare accanto ai suoi cari. In particolare ai suoi due bambini, ai quali era profondamente legata. Amici e conoscenti la ricordano come una giovane mamma dal cuore d’oro e dal sorriso contagioso. Una presenza capace di lasciare un segno nella vita delle persone che le stavano accanto.

I funerali di Silvia Cesca morta a 42 anni

Oltre al marito e ai figli, Silvia Cesca lascia i genitori Gastone e Candida e i fratelli Emanuele e Alessandro. Attorno alla famiglia si è raccolto il sostegno di tante persone in queste ore di dolore. Venerdì 8 maggio, l’ultimo saluto nella Chiesa Corpus Christi di Porto Potenza. La notizia della morte della 42enne si è diffusa rapidamente tra Civitanova e Porto Potenza. Tanti i messaggi di cordoglio condivisi da amici, parenti e cittadini che hanno voluto ricordare la forza e il sorriso con cui Silvia aveva affrontato la malattia fino agli ultimi giorni.

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