La scrittrice lottava da tempo contro un tumore al cervello

Sophie Kinsella, nome d’arte di Madeleine Sophie Wickham, famosa in tutto il mondo per il bestseller “I Love Shopping”, è morta a pochi giorni dal suo 56esimo compleanno. Ad annunciare la sua scomparsa sui social è stata la famiglia.

“È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni colmi di ciò che amava davvero: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia – si legge in un post condiviso su Instagram – Non riusciamo a immaginare come sarà la vita senza la sua luminosità e il suo amore per la vita”. L’autrice di “I Love Shopping” combatteva da tempo contro un tumore al cervello.

“Nonostante la malattia, che ha affrontato con un coraggio indescrivibile, Sophie si considerava davvero fortunata – svelano i familiari – per avere una famiglia e degli amici meravigliosi e per l’incredibile successo della sua carriera di scrittrice”. “Non ha mai dato nulla per scontato – concludono – ed è sempre stata profondamente grata per l’amore che ha ricevuto. Ci mancherà immensamente, i nostri cuori sono spezzati”.

Chi era Sophie Kinsella morta a causa di un tumore

Dopo aver esordito nel giornalismo, Sophie Kinsella si era imposta sulla scena letteraria internazionale nel 2000, quando pubblicò “The Secret Dreamworld of a Shopaholic”, romanzo che in Italia sarebbe arrivato con il titolo “I Love Shopping”. Quel volume diede avvio a una fortunata saga composta complessivamente da nove titoli, affiancati da un ebook aggiuntivo.

Nel 2009 la storia approdò anche al cinema: “I Love Shopping”, il film ispirato ai primi due capitoli della serie, fu distribuito nelle sale con Isla Fisher nel ruolo della protagonista, contribuendo a consolidare la popolarità del personaggio e del mondo narrativo creato dall’autrice.

La diagnosi e l’annuncio della malattia

Nell’aprile 2024 Sophie Kinsella annunciò via social di essere gravemente malata: “Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. Non l’ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare la notizia e adattarsi alla nostra ‘nuova normalità’”.

“Una cosa del genere può farti sentire molto solo, fa paura ricevere una diagnosi così dura, e il supporto e la cura di chi ti circonda significa più di quanto le parole possano fare”, aggiunse. La scrittrice londinese lascia il marito Henry Wickham e cinque figli.

Il libro autobiografico

Sophie Kinsella ha raccontato la malattia in un libro dal titolo “Cosa si prova”. Nel volume pubblicato da Mondadori, l’autrice ha affrontato il momento in cui ha ricevuto la diagnosi e il percorso che l’ha portata a riscoprire il senso dell’esistenza e dell’amore.

La storia ruota attorno a Eve, una celebre scrittrice che si ritrova in un letto d’ospedale senza alcuna memoria di quanto le sia accaduto. Il marito, sempre al suo fianco, le rivela che è stata operata per l’asportazione di un tumore maligno al cervello. “Il mio libro più autobiografico. La storia di Eve è la mia storia”, dichiarò Sophie Kinsella.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA