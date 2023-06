Morte di Berlusconi, Leoluca Orlando: evitare una narrazione enfatica

L'intervento dell'ex sindaco sul decesso dell'ex presidente del Consiglio e fondatore di Mediaset e Forza Italia

PALERMO – “Il doveroso rispetto e il dolore per la morte del Presidente Silvio Berlusconi è oggi caratterizzato dalla dichiarazione di lutto nazionale e da una narrazione enfatica utilizzata come una sorta di autoassoluzione di massa per vizi e compromessi in danno di valori della nostra Costituzione”. Lo afferma in una nota l’ex sindaco di Palermo e fondatore della Rete Leoluca Orlando.