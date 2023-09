La morte di Napolitano: il Pd Sicilia annulla le iniziative fino a martedì

Tutto rinviato dopo i funerali

Il Partito democratico si ferma in segno di lutto. Per “rispetto e profondo cordoglio nei confronti del presidente Napolitano e in linea con quanto stabilito dal partito nazionale, anche in Sicilia tutte le iniziative e le attività politiche organizzate dal Pd Sicilia sono sospese fino alle celebrazioni dei funerali di Stato in onore del presidente emerito”.

Lo rende noto la segreteria Dem regionale. Annullata anche l’iniziativa di lunedì 25 settembre a Palermo per commemorare il giudice Cesare Terranova nel 44esimo anniversario dell’omicidio per mano mafiosa. Nell’attentato fu ucciso anche il funzionario di pubblica sicurezza Lenin Mancuso. Non si terrà neanche l’incontro “Speranze d’Europa: l’UE parte dal Sud” in programma oggi a Palermo.