A Campofelice l'ultimo saluto a Matteo Messina. "Ora è con il suo fratellino"

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) – Una folla commossa ha accompagnato Matteo Messina durante il suo ultimo viaggio. Campofelice di Roccella si è fermata per l’addio al ragazzo di 17 anni che ha perso la vita nell’incidente avvenuto sulla statale 113, nel territorio di Cefalù.

Matteo Messina

Sotto la pioggia fitta, in tantissimi si sono recati, ieri pomeriggio 13 marzo, nella chiesa di Santa Rosalia, per stringersi attorno alla famiglia del ragazzo. Il sindaco Giuseppe Di Maggio ha proclamato il lutto cittadino. Presenti centinaia di giovani, tra amici, compagni di scuola e compagni di squadra di Matteo, oltre ai parenti, ai genitori Loredana e Carmelo e i fratelli, Marco e Martina.

Altre due tragedie avevano colpito la famiglia

Un momento particolarmente doloroso per la comunità, che ricorda altre due tragedie che hanno già colpito la famiglia: il papà e la mamma di Matteo hanno perso un altro figlio a soli quattro anni, in seguito a una malattia, mentre il fratello di Carmelo Messina è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Palermo-Catania.

I funerali di Matteo Messina

“Un cammino di luce e speranza”

Durante la cerimonia, celebrata da don Francesco Casamento, le parole sono state rivolte più volte proprio ai genitori di Matteo. “Ora lui vive in Cristo – ha detto -. Dobbiamo proseguire il suo cammino nella speranza, cercando di trrvare la luce per andare avanti”.

L’addio a Matteo Messina, giovane promessa del calcio

Il diciassettenne, giovane promessa del calcio, giocava come attaccante nella Soccer Tirreno Cerda, che già nei giorni scorsi aveva dedicato parole struggenti al compagno di squadra. “Continueremo a correre e a vincere per te. Sarai sempre in campo con noi”. “Vogliamo credere che ora sia con il suo fratellino, a correre e a sorridere. Mancherà a tutti noi, è un vuoto immenso”, dicono.

Il giorno della tragedia, il ragazzo stava tornando a casa in sella al suo scooter. Aveva poco prima partecipato a un incontro di orientamento all’istituto Alberghiero Mandralisca. L’impatto violentissimo con una Citroen C3 non gli ha lasciato scampo: è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’ultimo saluto a Matteo Messina

Il feretro è uscito dalla chiesa tra gli applausi. Decine di palloncini sono stati lasciati al cielo per salutare ancora una volta Matteo. “Non doveva andare così – dicono i compagni di squadra -, Matteo non doveva lasciarci. Siamo a pezzi, increduli, arrabbiati. Una realtà troppo difficile da accettare”.