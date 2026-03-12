Il 17enne morto in un incidente stradale. "Addio bomber"

PALERMO – Sport e cucina. Un binomio che lo rendeva felice e che animava le sue giornate. Matteo Messina scendeva in campo con i compagni di squadra, poi lavorava nel ristorante di famiglia, dove era cresciuto. Alla “Torre di Elena” di Campofelice di Roccella, nel Palermitano, in tanti lo avevano conosciuto sin da piccolo e oggi non si danno pace.

L’incidente a Cefalù

Il 17enne è morto ieri, 11 marzo, in un incidente sulla statale 113, nel territorio di Cefalù. Era alla guida del suo scooter Kimko 125 quando è avvenuto il terribile scontro frontale con una Citroen C3. L’impatto è stato violentissimo, al punto da non lasciare scampo al giovane, sbalzato dalla sella e finito sull’asfalto. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, infatti, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Matteo Messina

Matteo Messina stava tornando a casa

Una tragedia avvenuta durante il tragitto che lo avrebbe condotto a casa. Matteo, che frequentava l’Istituto Alberghiero Mandralisca di Cefalù, stava infatti tornando dalla sua famiglia dopo un incontro di formazione a scuola. Ad attenderlo c’erano i genitori Loredana e Carmelo, il fratello e la sorellina, ai quali in queste ore tutta la comunità sta cercando di dare forza.

“Ci sono notti che sembrano non finire mai – dice il sindaco Giuseppe Di Maggio -. Quella appena trascorsa ha portato su Campofelice un dolore immenso, difficile perfino da raccontare. Matteo aveva solo 17 anni. Un ragazzo della nostra comunità, un figlio, un amico, un compagno di squadra. Un ragazzo con la vita davanti e con la passione per il calcio che lo faceva brillare negli occhi”.

Matteo Messina

Il sindaco: “Campofelice piange uno dei suoi figli più giovani”

“Sul campo correva, sognava, rideva con i suoi amici. Era uno di quei ragazzi che riempiono i pomeriggi del paese, che portano energia, speranza, futuro. Ieri quel futuro si è spezzato troppo presto, in modo tragico e incomprensibile. Come sindaco, ma soprattutto come padre e come uomo – prosegue – sento il peso di una perdita che non riguarda solo una famiglia, ma un’intera Comunità. Campofelice oggi piange uno dei suoi figli più giovani”.

E aggiunge: “Alla sua famiglia, ai suoi amici, ai compagni di squadra e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, va l’abbraccio più sincero e profondo di tutta la nostra Città. Oggi Campofelice si ferma, nel silenzio e nella preghiera. Ciao Matteo. Il tuo sorriso, la tua passione per il calcio e la tua giovane vita resteranno per sempre nella memoria e nel cuore della nostra Comunità. Proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali”.

Il dolore dei compagni di squadra

Le foto pubblicate dai compagni di squadra sui social parlano chiaro: Matteo in campo era gioia pura e passione. “Non esistono parole per descrivere il nostro stato d’animo – scrive l’asd Club Finale – Ci uniamo al dolore della famiglia Messina e di tutti gli amici del Soccer Tirreno Cerda Giuseppe Macina per la scomparsa del caro Matteo. Riposa in pace Bomber”.

Matteo Messina in campo

“Sarai sempre in campo con noi”

“Oggi la famiglia Soccer Tirreno Cerda G.Macina, si ferma – scrive la società sportiva -. Non ci sono parole, solo un silenzio assordante che fa male al cuore. Matteo non era solo un giovane talento, era il sole e chiunque lo abbia conosciuto sa che era impossibile non volergli bene, sempre sorridente e disponibile. Il destino ce lo ha strappato troppo presto in un tragico incidente stradale, ma non potrà mai portarci via il ricordo della sua allegria e della sua passione per il calcio”.

“Tutta la dirigenza, lo staff tecnico e i compagni di squadra si stringono in un abbraccio commosso alla famiglia di Matteo. Ci uniamo al loro incalcolabile dolore – si legge – onorando il ricordo di un ragazzo speciale che ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori. Ci sono stelle che brillano così forte da non spegnersi mai, nemmeno quando il destino decide di portarle via troppo presto. Matteo resterà per sempre in campo con noi. Ciao Matteo. Corri forte Campione ovunque tu sia”.

L’istituto Mandralisca: “Non ti dimenticheremo mai”

La notizia ha profondamente sconvolto anche la comunità scolastica dell’istituto Alberghiero Mandralisca, che affida il propro dolore ai social. “A nome dei docenti, del personale ATA, di studentesse e studenti – scrive il dirigente scolastico Danilo Gatto – esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia Messina per la prematura scomparsa del nostro caro Matteo”.

“Il suo ricordo – prosegue il messaggio – resterà vivo nei cuori e nella mente di quanti lo hanno conosciuto, e nella memoria della nostra scuola, che oggi si raccoglie attonita in silenzio con grande affetto. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze e il nostro commosso pensiero in questo momento di immenso dolore”.