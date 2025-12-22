Morto a 18 anni nell’incidente alla Favorita: “Per me eri un fratello”

Giuseppe Filippone ha perso la vita in viale Diana

PALERMO – L’ennesima croce sull’asfalto a Palermo, con l’incidente stradale che è costato la vita a Giuseppe Filippone, 18 anni. La tragedia è avvenuta intorno alle 3, nella notte tra sabato e domenica, quando il giovane stava percorrendo viale Diana, all’interno del parco della Favorita.

Con l’auto contro un albero

Per cause ancora da accertare ha perso il controllo di una Peugeot 106, finendo contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata. L’impatto si è rivelato violentissimo, il ragazzo è deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale Villa Sofia. “Non è giusto perdere la vita così – un amico affida così il suo dolore ai social -. Eri per me un fratello, questa è una realtà durissima da accettare”.

Il dolore degli amici

E ancora: “Peppe, ti ricorderemo sempre per la tua allegria, per la tua voglia di vivere. Siamo ancora increduli e sotto choc, se potessi tornare indietro ti abbraccerei ancora un’ultima volta”.

Anno nero sulle strade

Un anno nero sulle strade del capoluogo siciliano. L’incidente alla Favorita, infatti, allunga la lista di tragedie sull’asfalto, dove la scorsa settimana un’altra persona ha perso la vita. Il 15 dicembre, in via Ammiraglio Rizzo, è stato investito Carmelo barone, 83 anni. A travolgerlo, mentre attraversava sulle strisce, all’altezza di via Thaon di Revel, un dipendente delle Poste alla guida di uno scooter.

L’incidente in via Ammiraglio Rizzo

Anche in questo caso lo scontro è stato terribile: l’anziano è finito per terra, battendo violentemente la testa. Trasportato in codice rosso all’ospedale e ricoverato in terapia intensiva a Villa Sofia, è deceduto alcune ore dopo.