Morto a Lampedusa il cantautore Antoine Michel: creò la sigla di O’ Scià

LAMPEDUSA – È morto in nottata a Lampedusa il cantautore tunisino-francese Antoine Michel, noto per aver aperto con la sua sigla le 10 edizioni di O’ Scià, la kermesse musicale di Claudio Baglioni. “Sharabià” è diventata poi anche la sigla del programma televisivo di Licia Colò “Alle falde del Kilimangiaro”.

Antoine Michel era nato a Susa, in Tunisia, durante il periodo coloniale, da genitori lampedusani emigrati nel Nordafrica. Ha vissuto in Francia – tant’è che per i lampedusani era “il francese” – dove si è avvicinato alla musica. Poi, la decisione di trasferirsi nell’isola di cui tanto aveva sentito parlare dai genitori.

A Lampedusa ha abbracciato un genere musicale che fonde suoni e linguaggi di tutto il bacino Mediterraneo. Antoine Michel – ammalato da un po’ di tempo – aveva anche aperto un ristorante nell’isola.