Il giovane imprenditore viene ricordato per la sua positività e umanità

Un grave lutto ha colpito la comunità di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. L’imprenditore Andrea Maira, titolare del bar Marea, se ne è andato a 34 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia.

Nel 2024, dopo aver maturato esperienza nel mondo della ristorazione come bartender, il giovane aveva realizzato il sogno di aprire un locale tutto suo. “L’emozione più grande è vedervi emozionati insieme a me! Grazie Papà! Grazie Mamma!”, scriveva a corredo di una foto condivisa sui social che lo ritrae durante l’inaugurazione mentre taglia il nastro con i genitori.

Quella di Andrea Maira, che oggi viene ricordato sui social per la sua positività e umanità, era una vita piena di amore. “Ogni giorno con te è una piccola avventura e ogni momento insieme è speciale. Ridiamo, ci sosteniamo e ci godiamo la vita…Ti amo”. Queste le parole dedicate alla fidanzata nel giorno del suo compleanno.

San Cataldo a lutto per la scomparsa di Andrea Maira

A San Cataldo oggi è il giorno del dolore. Marea abbassa temporaneamente la saracinesca per abbracciare i familiari del 34enne andato via troppo presto.

“Questo è il momento di raccoglierci e stringerci per la perdita di chi ha permesso tutto questo – si legge sulla pagina Facebook del locale – Per questi motivi nei prossimi giorni rimarremo chiusi. Ci scusiamo con tutti voi ma siamo certi che comprenderete. Per Andrea”.

“Buon viaggio caro Andrea, sicuro che porterai la tua positività e grinta con te altrove”, recita uno dei tanti commenti lasciati sotto il post.

“Oggi il cielo ha i colori della tristezza”

Dai social arriva anche il cordoglio della Nissa Rugby: “Oggi il cielo sopra San Cataldo ha i colori della tristezza. Ci ha lasciati Andrea Maira, compagno, un lavoratore, un leone. Sul campo da rugby hai imparato che non si molla mai, che si rialza dal fango anche quando il placcaggio è duro. E tu. Andrea, hai lottato contro la malattia con la stessa dignità e lo stesso coraggio che mettevi in mischia”.

“I tuoi anni sono troppo pochi per un fischio finale così ingiusto – si legge ancora – Ci mancherà il tuo sorriso dietro il bancone, la tua voglia di fare, la tua presenza costante nella nostra comunità. Che la terra ti sia lieve, guerriero. Il tuo ‘terzo tempo’ ora comincia altrove, ma qui non verrai dimenticato”.

Andrea Maira, il cordoglio del sindaco di San Cataldo

“L’Amministrazione comunale è profondamente addolorata per la scomparsa di Andrea Maira, figura attiva e apprezzata nella vita sociale ed economica della nostra comunità – scrive il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato – Gestore del locale Marea in via Babbaurra, Andrea ha saputo creare un ambiente di incontro e condivisione tra generazioni diverse, promuovendo valori di coesione e partecipazione”.

“In questo momento di dolore, l’Amministrazione comunale rivolge il proprio più sincero cordoglio alla famiglia, ai suoi cari e agli amici assicurando la propria vicinanza e solidarietà. Andrea lascerà un vuoto indelebile nella nostra comunità. Il suo impegno e la sua passione per San Cataldo rimarranno esempio di dedizione al territorio”, conclude il primo cittadino.

San Cataldo, le preghiere per Andrea Maira

“Il giovane nostro amico Andrea Maira è tornato alla Casa del Padre, cioè tra le sue braccia, che per sempre lo avvolgeranno e lo terranno stretto, assieme col Figlio suo, Cristo Gesù – si legge sul profilo social della Chiesa di Santa Maria della Catena – Anche i nostri cuori, pur addolorati, ne custodiranno affettuosamente, sempre, il ricordo. E ora battono all’unisono col cuore della mamma e del papà e della sorella di Andrea, anche loro nostri carissimi amici”.

Ed ancora: “La piccola comunità della rettoria intitolata alla Madonna della Catena, nei cui pressi Andrea ha abitato assieme ai suoi genitori, innalza a Dio la sua preghiera, affinché doni a tutti i familiari di Andrea la forza per reggere l’urto del dolore e la serena certezza che Andrea è ormai innestato nel grande Albero della Vita”.

