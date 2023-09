È morto Armando Sommajuolo, storico volto del TgLa7: aveva 70 anni

A darne notizia è Enrico Mentana

ROMA – È morto il giornalista Armando Sommajuolo, storico volto del TgLa7. A darne notizia con un post sui social è Enrico Mentana, direttore della testata.

“Per molti di voi un volto amico”

“Se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari”, scrive Mentana sui social.

Chi era Armando Sommajuolo

Nato a Roma nel 1953, Sommajuolo inizia la sua carriera in ambito giornalistico all’età di 23 anni, quando muove i primi passi nell’emittente romana di Teletevere. Alla fine degli anni ’80 passa all’emittente TMC, che poi sarebbe diventata La7 nel 2001, di cui è stato una delle colonne portanti. È il 2015 quando annuncia il suo ritiro, ospite del TgLa7 condotto da Enrico Mentana, a cui seguirà la conduzione di altre edizioni del telegiornale prima delle pensione.