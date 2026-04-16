Al momento della tragedia, in casa c'era la mamma.

La caduta dal settimo piano, la corsa disperata in ospedale e una notte finita nel modo peggiore. Bari è sotto shock per la morte di un bambino di 7 anni precipitato da un balcone nel quartiere San Paolo.

Il decesso al Policlinico di Bari

Il piccolo non ce l’ha fatta. È morto mercoledì 15 aprile intorno alle 23 al Policlinico di Bari, dove era stato trasportato in condizioni gravissime subito dopo l’incidente.

La tragedia si è consumata in una palazzina popolare ubicata in via Leotta. Per cause ancora da chiarire, il bambino è precipitato dal balcone dell’abitazione situata al settimo piano.

Bambino morto a Bari, i soccorsi

Subito dopo la caduta sono scattati i soccorsi. Il bambino è stato affidato al personale sanitario e trasferito d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico.

Nonostante i tentativi dei medici, i traumi riportati si sono rivelati troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare.

Il padre del piccolo è detenuto

Secondo quanto emerso nelle prime ore successive alla tragedia, al momento dei fatti il bambino si trovava nell’appartamento insieme alla madre.

Il padre, stando alle informazioni raccolte, sarebbe detenuto.

I problemi di salute

Il piccolo era affetto da autismo, elemento che potrà essere valutato nell’ambito delle indagini in corso per ricostruire con precisione il contesto della vicenda.

Bambino morto a Bari, le indagini

Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri, impegnati a chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla caduta.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per definire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Quartiere sotto choc

La notizia si è diffusa rapidamente nel quartiere San Paolo, dove la famiglia è conosciuta. L’intera zona è rimasta scossa da una tragedia che ha seminato sgomento e dolore tra residenti e vicini di casa.

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