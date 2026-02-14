Morto Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich

L'86enne non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia per la 63enne

Claudio Sterpin, uno dei protagonisti del caso Resinovich, è morto all’età di 86 anni. Amico speciale della 63enne scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita in un boschetto il 5 gennaio 2022 a Trieste, non ha mai creduto alla tesi del suicidio.

Ha sempre dichiarato che tra loro vi fosse un legame affettuoso e profondo e che il progetto fosse quello di iniziare a vivere insieme a breve. Un passo che, a suo dire, non si è concretizzato a causa della improvvisa scomparsa della donna.

Come è morto Claudio Sterpin

La notizia del decesso di Claudio Sterpin arriva dalla pagina Facebook di “Quarto Grado”. “Si è sempre battuto per la verità sulla tragica fine di Lilly – si legge – Ricoverato da lunedì all’ospedale di Cattinara, non ce l’ha fatta: se n’è andato nella notte. Su Lilly disse subito: non si è suicidata. E lo ha ripetuto agli inquirenti, in televisione, nelle piazze. Lo abbiamo visto con la divisa da bersagliere – “bersaglieri una volta, bersaglieri per sempre” aveva raccontato orgoglioso alla nostra Ilaria Mura”.

Ed ancora: “Lo abbiamo visto con la maglia da maratoneta, vincitore di gare importanti anche a livello internazionale. Lo abbiamo visto con la divisa da autista, indossata per quarant’anni, persino – con ironia – al Tuffo delle Clanfe della scorsa estate. Lo abbiamo visto ballare, tuffarsi in mare a Capodanno, sempre combattivo. E con la stessa grinta chiedeva giustizia per Lilly”.

Chi era l’amico di Liliana Resinovich

Nato nel 1939, Claudio Sterpin era conosciuto per il suo passato da atleta di lunga distanza. Nel corso dell’attività sportiva aveva percorso complessivamente oltre 200 mila chilometri partecipando a competizioni podistiche in tutta Italia. Il suo nome è associato all’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich.

Sterpin fu l’ultima persona a parlare con lei al telefono la mattina del 14 dicembre 2021, pochi minuti prima della sua scomparsa. Da quel momento di Liliana, per lui semplicemente “Lilly”, non si ebbero più notizie fino al tragico epilogo della vicenda.

Negli anni successivi, Sterpin aveva più volte ribadito la volontà di fare piena luce su quanto accaduto, sostenendo la necessità di chiarire ogni aspetto della morte dell’amica. Fino agli ultimi mesi della sua vita aveva continuato a chiedere che venisse accertata la verità sulla fine di Lilly.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA