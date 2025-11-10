28enne muore di leucemia, pochi giorni fa le nozze in hospice davanti alla figlia

La commovente promessa: "Non è un addio, vi guardo dall'alto"

Si è spento a Trento a soli 28 anni Denis Pintarelli, dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Il giovane, originario del Trentino-Alto Adige, è morto venerdì scorso lasciando un profondo vuoto nella sua famiglia e in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Come racconta “L’Adige”, la malattia gli era stata diagnosticata il 9 aprile dello scorso anno, e da allora aveva affrontato mesi di cure e speranze, circondato dall’affetto della compagna Alice e della loro bambina, Aurora.

Denis Pintarelli morto a Trento, il sì a fine ottobre

Solo pochi giorni prima della sua scomparsa, Denis Pintarelli aveva coronato il sogno di sposare Alice. Il 31 ottobre, nella struttura dell’Hospice Cime Verde, i due avevano detto “sì” davanti alla figlia, ai genitori e agli amici di sempre. Un momento intimo, carico di emozione, trasformato in una festa di amore e di vita.

Negli ultimi diciotto mesi, nonostante le difficoltà e la stanchezza fisica, Denis aveva continuato a pensare agli altri, mostrando una forza che ha colpito chiunque gli fosse accanto. Le terapie erano iniziate con la speranza che la malattia potesse regredire, ma dopo una temporanea ripresa il male era tornato.

Il trapianto di midollo e il testamento d’amore

Il 22 maggio scorso, proprio nel giorno del compleanno della piccola Aurora, Denis Pintarelli si era sottoposto al trapianto di midollo osseo, intervento che aveva riacceso la fiducia nel futuro. Tuttavia, ad agosto, la leucemia si è ripresentata e le cure sperimentali non hanno avuto l’effetto sperato. A fine ottobre, è stato trasferito dall’ospedale di Bolzano all’Hospice di Trento, dove ha trascorso gli ultimi giorni.

Al suo fianco, fino all’ultimo, c’è sempre stata Alice. Nelle promesse pronunciate il giorno del matrimonio, Denis Pintarelli aveva lasciato parole che oggi risuonano come un testamento d’amore: “Ricordate che io vi guardo dall’alto, non sparisco. Non è un addio. Sono triste, ma felice di aver affrontato questa battaglia maledetta con te”.

