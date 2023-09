Morto Fernando Botero: unanime il cordoglio in Colombia

La figlia: "Ha avuto una storia straordinaria"

1' DI LETTURA

BOGOTÁ – È unanime il cordoglio oggi in Colombia per la morte a 91 anni nel Principato di Monaco del pittore, scultore e disegnatore Fernando Botero, considerato l’artista plastico più universale della Colombia. Visibilmente commossa, la figlia Lina Botero, in collegamento telefonico con Radio Caracol, ha confermato che “mio padre è morto questa mattina alle 9 a Monaco.

Era in condizioni di salute delicate da cinque giorni per una grave forma di polmonite”, “Ha avuto una vita straordinaria – ha soltanto aggiunto la figlia dell’artista – e se ne è andato nel momento giusto”. Il decesso ha suscitato una ondata di reazioni dai settori più diversi, unanimi nel rammaricarsi per la perdita di una personalità di grande valore.

Fra i primi a reagire è stato il presidente della Repubblica, Gustavo Petro, che via X ha osservato che “è morto Fernando Botero, il pittore delle nostre tradizioni e dei nostri difetti. Il pittore delle nostre virtù. Il pittore della nostra violenza e della pace. Della colomba mille volte respinta e mille volte posta sull’altare”.

Dolore hanno manifestato anche i vertici del Banco de la República, depositario di una vasta collezione di opere realizzata nel 2000 dall’artista e che ha permesso la nascita del Museo Botero. In un comunicato l’istituto ha sottolineato che “se ne è andato uno dei più grandi artisti della Colombia e del mondo. Sempre generoso con il suo Paese, un grande amico, e appassionato costruttore di pace”.