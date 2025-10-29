Schianto in moto, il fratello di Andrea Delogu muore a 18 anni

Il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è morto sul colpo

Tragedia a Bellaria, in provincia di Rimini. Nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, Evan Delogu, 18 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Vittor Pisani. Come riporta “Il Resto del Carlino”, il giovane – fratello minore della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu – ha perso il controllo della moto su cui viaggiava.

Il mezzo ha urtato un primo palo dell’illuminazione pubblica, per poi colpire un secondo a pochi metri di distanza lungo il margine della carreggiata. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al diciottenne. Nonostante indossasse regolarmente il casco, le lesioni riportate sono risultate fatali. Inutili i soccorsi giunti rapidamente anche con l’eliambulanza.

Il pubblico ministero di turno, Davide Ercolani, ha disposto il sequestro della moto e l’avvio delle consuete procedure d’indagine. La salma di Evan è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Andrea Delogu e il legame con il fratello

Sui social, familiari e amici hanno espresso dolore e incredulità per la perdita. In un post pubblicato lo scorso 18 settembre sul suo profilo Instagram, Andrea Delogu – che in queste settimane sta partecipando come concorrente a “Ballando con le stelle” – aveva dedicato parole affettuose a Evan. “Mio fratello è il più bello del mondo – aveva scritto – Non lo taggo se no si incaz*a, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto”.

Il dolore di Walter Delogu

Dopo la tragedia, il padre Walter Delogu ha affidato il suo dolore a Facebook: “Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà e la tua mamma”.

Walter Delogu, nato nel 1956 a Cagliari, è noto per essere stato autista di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano, dove ha vissuto per anni e dove conobbe anche la madre di Andrea.

